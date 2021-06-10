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Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı… Adnan Aksoy ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla genç modellere taş çıkarttı. Bir dönem podyumların tozunu attıran Duran, sarı bikinisiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Güzide Duran'ın takipçileri ise bikinili paylaşım yapan diğer ünlülere işaret ederek "Mekanın sahibi geldi" yorumunda bulundu. İşte Güzide Duran'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

10.06.2021 01:58 - Son Güncelleme: 10.06.2021 01:58
Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen Güzide Duran, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Eski manken, sarı bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Duran için "Şimdiki modelleri cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor", "Mekanın sahibi geldi" gibi yorumlar yapıldı.

Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Sarı bikinili pozlarıyla adeta sosyal medyayı sallayan Duran'a, Ebru Şallı ve Deniz Akkaya gibi eski modeller de kalp emojisi koydu.

Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Güzide Duran'ın paylaşımının ardından ünlü ismin yaşı merak konusu oldu. İşte başta Güzide Duran olmak üzere ünlülerin yaşları…