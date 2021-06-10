Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı “Mekanın sahibi geldi” dedirtti herkes onu konuştu

Güzide Duran genç modellere meydan okudu! Sarı bikinisiyle peş peşe paylaştı… Adnan Aksoy ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla genç modellere taş çıkarttı. Bir dönem podyumların tozunu attıran Duran, sarı bikinisiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Güzide Duran'ın takipçileri ise bikinili paylaşım yapan diğer ünlülere işaret ederek "Mekanın sahibi geldi" yorumunda bulundu. İşte Güzide Duran'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

10.06.2021 01:58 - Son Güncelleme: 10.06.2021 01:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





