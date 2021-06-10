Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka bakın kaç yaşındaymış! Duyanlar şaştı kaldı Bensu Soral ile arasındaki o gerçek şoke etti meğer…

Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka'nın yaşını duyanlar şaştı kaldı! Bensu Soral ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer… Kubilay Aka, başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar'ın ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti. Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kubilay Aka, bu kez bambaşka bir rolle izleyiciyle buluştu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Aka'nın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun partneri Bensu Soral'dan küçük olduğunu öğrenenle ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

10.06.2021 00:19 - Son Güncelleme: 10.06.2021 00:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





