Aslı Bekiroğlu çok yakın arkadaşıyla tatile çıktı leopar bikinisiyle konuştu da konuştu! Söyledikleri yüzünden projeden çıkarılan Aslı...
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da sevgilisiyle olan uygunsuz görüntüleri sosyal medyada ifşalanan Aslı Bekiroğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Aslı Bekiroğlu önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Bodrum'da görüntülendi.
Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasında. Arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu yanında bir genç ile görüntülendi. İşte detaylar...
ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.
Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.
ÇOK YAKIN ARKADAŞLA TATİL
Aslı Bekiroğlu önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Bodrum'da görüntülendi.