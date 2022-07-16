Aslı Bekiroğlu çok yakın arkadaşıyla tatile çıktı leopar bikinisiyle konuştu da konuştu! Söyledikleri yüzünden projeden çıkarılan Aslı...

ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.

Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.