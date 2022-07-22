Aleyna Tilki'den iç çamaşırı pozunun ardından olay açıklama! Bir takipçisi daha fazla dayanamadı: "Biri şuna çıplak gezmek..."
Aleyna Tilki'den iç çamaşırı pozunun ardından olay açıklama! Bir takipçisi daha fazla dayanamadı Tilki'nin açıklamasına cevap vermeden durmadı. Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı yatak odası pozu ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri "Sanatçı pozu mu bu şimdi?" , "Onu da giymeseydin" derken kimileri ise "Çok güzelsin" yorumları yaptı. Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. 22 yaşındaki şarkıcı yatak odası paylaşımı hakkında yaptığı açıklamayla olay olurken, bir takipçisinden gelen yanıt dikkat çekti.
İÇ ÇAMAŞIRI POZU OLAY OLDU
Aleyna Tilki'den iç çamaşırı pozunun ardından olay açıklama! Bir takipçisi daha fazla dayanamadı, genç şarkıcıya yanıt olarak "Biri şuna söylesin cesur olmak çıplak gezmek değildir" yorumunda bulundu.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki Instagram'dan paylaştığı yatak odası pozuyla tepki çekti.
"LİMİTLİ KUMAR"
"Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam." açıklamasında bulunan Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı pozla bir kez daha gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna kısa sürede yorum yağdı.