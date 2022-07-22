Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı
Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! ATV ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, 'Esra Erol'da' programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu ailesi ile tatilde atan Erol, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Havuz başında çektirdiği fotoğraflar ve eşi Ali Özbir'le verdiği günbatımı pozuyla beğeni toplayan Erol, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Güzel sunucu, "Yaz diye yan gelip yattığımı düşünmeniz beni üzer" notuyla boks yaptığı anları paylaştı. Spor taytı ve boks eldivenleriyle kamera karşısına geçen Erol, hem hareketleri hem de fit haliyle dikkat çekti. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
22.07.2022 18:18 - Son Güncelleme: 22.07.2022 18:18
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu, özellikle havuz başında çektirdiği fotoğraflar ve eşi Ali Özbir'le verdiği günbatımı pozuyla büyük beğeni topladı.