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Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! ATV ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, 'Esra Erol'da' programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu ailesi ile tatilde atan Erol, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Havuz başında çektirdiği fotoğraflar ve eşi Ali Özbir'le verdiği günbatımı pozuyla beğeni toplayan Erol, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Güzel sunucu, "Yaz diye yan gelip yattığımı düşünmeniz beni üzer" notuyla boks yaptığı anları paylaştı. Spor taytı ve boks eldivenleriyle kamera karşısına geçen Erol, hem hareketleri hem de fit haliyle dikkat çekti. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

22.07.2022 18:18 - Son Güncelleme: 22.07.2022 18:18
Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında milyonlarla buluşan Esra Erol, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi ve çocuklarıyla tatile çıktı.

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Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Ailesiyle birlikte güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Erol, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu, özellikle havuz başında çektirdiği fotoğraflar ve eşi Ali Özbir'le verdiği günbatımı pozuyla büyük beğeni topladı.

Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Erol, yaklaşık 4,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Esra Erol yan gelip yatmadı sınırları zorladı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! Hem fit hali hem hareketleriyle ortalığı salladı

Ünlü sunucu, spor salonunda boks yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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