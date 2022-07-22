Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: "Sanki hiç yaş almıyor"
Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı. Fit vücudu ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü model, beyaz mayosu ile havuz başında verdiği pozlar ile gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şallı'nın mayolu karelerini görenler, "Sanki hiç yaş almıyor" , "Kaç yaşında ki?" yorumları yaptı.
22.07.2022 17:18 - Son Güncelleme: 22.07.2022 17:18
"SANKİ HİÇ YAŞ ALMIYOR"
Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı, ünlü modele yorum yağdı.
Ebru Şallı cesur instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminden düşmüyor. Ünlü model aktif olarak kullandığı sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Şallı'yı görenler yaşını merak etti. İşte başta Ebru Şallı'nın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...