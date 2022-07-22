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Haberler Magazin Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: "Sanki hiç yaş almıyor"

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: "Sanki hiç yaş almıyor"

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı. Fit vücudu ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü model, beyaz mayosu ile havuz başında verdiği pozlar ile gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şallı'nın mayolu karelerini görenler, "Sanki hiç yaş almıyor" , "Kaç yaşında ki?" yorumları yaptı.

22.07.2022 17:18 - Son Güncelleme: 22.07.2022 17:18
Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: Sanki hiç yaş almıyor

"SANKİ HİÇ YAŞ ALMIYOR"

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı, ünlü modele yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: Sanki hiç yaş almıyor

Ebru Şallı cesur instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminden düşmüyor. Ünlü model aktif olarak kullandığı sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: Sanki hiç yaş almıyor

Son zamanlarda spor yaparken çektiği videoları takipçileriyle paylaşan Ebru Şallı bu kez beyaz mayosuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: Sanki hiç yaş almıyor

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Şallı'yı görenler yaşını merak etti. İşte başta Ebru Şallı'nın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Ebru Şallı beyaz mayosuyla havuz başında arz-ı endam etti görenler dönüp bir daha baktı yorum yağdı: Sanki hiç yaş almıyor

Gupse Özay - 30 Temmuz 1984

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