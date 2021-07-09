Aleyna Tilki'den bomba paylaşım! Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki dadı arayışına girdi serveti dudak uçuklattı!
Aleyna Tilki'den bomba paylaşım! Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki kendisine dadı arıyor. Paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren 21 yaşındaki Tilki, asistan yerine dadı ile çalışmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, "Asistan tribi çekemem, dadılar çok çalışkan" dedi. "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret merak konusu oldu. İşte kazancıyla dudak uçuklatan Aleyna Tilki'nin gündeme bomba gibi düşen 'dadı' paylaşımı...
TİLKİ'DEN BOMBA PAYLAŞIM!
Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki dadı arayışına girdi, kazancı merak konusu oldu. 21 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adımla gündeme gelmeyi başarıyor. Yaptığı ilginç açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Tilki, son olarak dadı arayışına girdi.
İngilizce sözlü "Retrograde" şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Tilki, "'Retrograde' şarkısındaki amacım dünya müzik sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. Bunu da yapmış olduk. Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." açıklamasıyla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü.