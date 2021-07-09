Aleyna Tilki'den bomba paylaşım! Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki dadı arayışına girdi serveti dudak uçuklattı!

Aleyna Tilki'den bomba paylaşım! Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki kendisine dadı arıyor. Paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren 21 yaşındaki Tilki, asistan yerine dadı ile çalışmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, "Asistan tribi çekemem, dadılar çok çalışkan" dedi. "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret merak konusu oldu. İşte kazancıyla dudak uçuklatan Aleyna Tilki'nin gündeme bomba gibi düşen 'dadı' paylaşımı...

09.07.2021 11:55 - Son Güncelleme: 09.07.2021 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





