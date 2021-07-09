Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı
Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra önce işlerine odaklanan ardından da tatile çıkan Hadise ailesini unutmadı. Bodrum'da lüks bir otelin rezidansını kiralayan sanatçı, 1 aylık tatil için 200 bin TL ödedi.
09.07.2021 11:32
- Son Güncelleme: 09.07.2021 11:43