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Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra önce işlerine odaklanan ardından da tatile çıkan Hadise ailesini unutmadı. Bodrum'da lüks bir otelin rezidansını kiralayan sanatçı, 1 aylık tatil için 200 bin TL ödedi.

09.07.2021 11:32 - Son Güncelleme: 09.07.2021 11:43
Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

HADİSE'DEN ANNESİNE DUDAK UÇUKLATAN JEST!

Özel hayatında zor günler yaşayan Hadise, ailesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika'da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum'a getirdi.

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Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

KENDİSİ İSTANBUL'A DÖNDÜ

Le Meridien Bodrum'un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş.

Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz'da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise'nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.

Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

Yaşadığı zorlu günlere rağmen ailesini ihmal etmeyen Hadise'nin jesti sosyal medyada, 'hayırlı evlat' olarak yorumlandı. İşte başta Hadise'nin ailesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

HADİSE