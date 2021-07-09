Hadise'den annesi Gülnihal Açıkgöz'e dudak uçuklatan jest! Kesenin ağzını açan Hadise 200 bin TL'yi gözden çıkardı

Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz'da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise'nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.