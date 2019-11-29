Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün dedesi de çok ünlü bir isim çıktı! Maaile ünlü...
Yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına imzasını atan Hercai, Türkiye'nin en çok konuşulan dizilerinden biri. Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan ve Akın Akınözü'nün canlandırığı Miran karakterlerinin aşkı etrafında şekillenen dizi yine bu iki oyuncuyu da şöhretin kapılarını açtı. Özellikle Akın Akınözü kadınların sevgilisi haline geldi. Akın Akınözü, şöhret camiasına pek uzak bir isim değil aslında Nitekim annesi ve anne tarafından akrabaları da Türkiye'ye mal olmuş isimler. Akın Akınözü'nün annesi yine kendisi gibi oyuncu olan Özlem Akınözü. Peki Özlem Akınözü'nün babası kim? Akınözü'nün ailesi maaile ünlü çıktı...
29.11.2019 17:18
- Son Güncelleme: 29.11.2019 17:28
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