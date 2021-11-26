Aleyna Tilki yine göğüsüne kadar açtı ama bu kez tefe kondu ’yeter artık Aleyna yeter!’ Photoshop faciası olay olan Aleyna...

Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni albümü için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu.