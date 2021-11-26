Aleyna Tilki yine göğüsüne kadar açtı ama bu kez tefe kondu 'yeter artık Aleyna yeter!' Photoshop faciası olay olan Aleyna...
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Son olarak oyuncaklarla dolu odasından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozu tefe kondu. Bakın neden...
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.
İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni albümü için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu.
Son olarak oyuncaklarla dolu odasından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozunda kemikleri sayılınca hayranlarından "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı.