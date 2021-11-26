Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı
Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! "Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu, bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Halen şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum." diyen ünlü ismin duygusal paylaşımına destek yağdı.
26.11.2021 11:54
- Son Güncelleme: 26.11.2021 11:59
Price Tag ve ve Domino gibi hit parçalarıyla tanınan 33 yaşındaki pop yıldızı Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı. Instagram'da elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan şarkıcı, uzun ve duygusal bir yazı ile hislerini takipçileri ile paylaştı.