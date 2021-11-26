Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

"Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu, bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Halen şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum."