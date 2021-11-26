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Haberler Magazin Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! "Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu, bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Halen şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum." diyen ünlü ismin duygusal paylaşımına destek yağdı.

26.11.2021 11:54 - Son Güncelleme: 26.11.2021 11:59
Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

ÜNLÜ İSME DESTEK!

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı!

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Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

Price Tag ve ve Domino gibi hit parçalarıyla tanınan 33 yaşındaki pop yıldızı Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı. Instagram'da elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan şarkıcı, uzun ve duygusal bir yazı ile hislerini takipçileri ile paylaştı.

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

"Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu, bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Halen şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum."

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

Ünlü şarkıcı sözlerine "Dünyanın her yerinden milyonlarca kadının bu acıyı hissettiğini biliyorum. Onlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissi." diyerek devam etti.

Ünlü pop yıldızı sosyal medya hesabından düşük yaptığını açıkladı! Duygusal paylaşımın ardından o isme destek yağdı

Pop yıldızı Jessie J'in duygu dolu gönderisinin altına ünlüler ve hayranları tarafından destek mesajları yağdı.

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