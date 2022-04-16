RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

Geçtiğimiz ekim ayında kuaföre borç taktığı iddiası ile gündeme gelen şarkıcı Kibariye'nın kızı da aynı şeyi yapınca ortalık karıştı. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Küçükbalçık'un kuaförden koşarak uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Kibariye ve kızının kuaför skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

16.04.2022 09:25 - Son Güncelleme: 16.04.2022 09:25
Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı.

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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı. İşyeri sahibi Fuat Tanış " Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız"demişti.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

KIZININ 2 BİN 500 LİRALIK BORCUNU ÖDEDİ

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre 2 bin 500 lira borçlanıp kaçmıştı! Ana kız kuaför skandalında yeni gelişme

OLAYI HABERDEN ÖĞRENMİŞLER!

İşyeri sahibi Fuat Tanış "2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi ,ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.

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