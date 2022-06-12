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Haberler Magazin Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel'le yakalanmıştı...

Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel'le yakalanmıştı...

Aleyna Tilki yataktan paylaştı, görenler 'dön de ne kaybettiğine bir bak' demeden geçmedi. Genç şarkıcının yeni paylaştığı kareler olay! Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Melisa Döngel, daha önce Tilki için tahsis edilen VIP minibüsü binerek oradan uzaklaştı ve böylece Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Yaşananların ardından Aleyna Tilki'den Instagram pozları peş peşe geldi görenler, "Dön de ne kaybettiğine bir bak pozları gibi." demeden geçmedi..

12.06.2022 18:14 - Son Güncelleme: 12.06.2022 18:18
Aleyna Tilki yataktan paylaştı ’dön de ne kaybettiğine bir bak’ dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel’le yakalanmıştı...

ALEYNA'DAN OLAY KARELER!

Eski sevgilisi Melisa Döngel'le yakalanmıştı... Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki yataktan paylaştı ’dön de ne kaybettiğine bir bak’ dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel’le yakalanmıştı...

Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla Yemek yerken görüntülendi.

Aleyna Tilki yataktan paylaştı ’dön de ne kaybettiğine bir bak’ dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel’le yakalanmıştı...

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Şu an tatildeyim. Yayınlanması gereken bir işimiz vardı, fakat onu sezon işi olduğu için eylüle erteledik" dedi.

Aleyna Tilki yataktan paylaştı ’dön de ne kaybettiğine bir bak’ dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel’le yakalanmıştı...

Döngel, ardından Kadir Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüse binerek oradan uzaklaştı.

Aleyna Tilki yataktan paylaştı ’dön de ne kaybettiğine bir bak’ dedirten kareler olay! Eski sevgilisi Melisa Döngel’le yakalanmıştı...

Bugün ise Aleyna Tilki Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

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