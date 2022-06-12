Melis Sezen hem göğüs hem bacak dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Verdiği frikik dikkatlerden kaçmadı! İç çamaşırıyla...
Melis Sezen hem göğüs hem bacak dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Bir fotoğraf çekiminden paylaşım yapan Sezen, derin göğüs dekolteli bodysi ile kamera karşına geçti. O anları Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncunun verdiği frikik dikkatlerden kaçmazken paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Melis Sezen'in gündem olan paylaşımı...
12.06.2022 18:10 - Son Güncelleme: 12.06.2022 18:32
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı Melis Sezen'i fazla iddialı bularak eleştirdi.