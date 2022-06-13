22 yaşında 2.1 milyon takipçiye ulaşan voleybolcu sevgilisiyle hayranları arasında kaldı! Zehra Güneş boyfriend yaptı boy farkı sosyal medyayı salladı!

Milli voleybolcu Zehra Güneş sevgilisini paylaştı sosyal medyayı salladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Güneş kariyerindeki büyük çıkışı kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Genç sporcu son olarak katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurdu. Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş'i gören hayranları sosyal medyada, ''Kızlar da erkeklerden uzun olabilir, aşmak lazım bunları' , ''Zehra adamın karizmasını bozmamak için oturarak poz vermiş saol Zehra'' yorumlarında bulundu. Çiftin boy farkı hayranlarını ikiye böldü. İşte detaylar...