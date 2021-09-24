Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu meğer...

33 yaşındaki Sinem Kobal ve 47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu Türkiye'nin yakından takip ettiği çiftlerden biri. Sinem ve Kenan arasındaki boy farkını gören duyan şaştı. İşte başta Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin boyları.