Aleyna Tilki soru-cevap yaptı büyük Messi hayranı çıktı ve değerlendirdi! İşte Aleyna Tilki'nin flaş Messi yorumu
Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde bir robotla yaptığı evlilik gündeme bomba gibi düşmüştü. Aleyna Tilki'nin bir hayli tuhaf şarkı lansmanı herkesi şaşırtmıştı. Klibi için heyecanlı olan Aleyna Tilki yaptığı her hareketle gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından bir soru-cevap etkinliği yapan Aleyna Tilki'nin, Messi hakkındaki yorumu sosyal medyayı salladı.
20.08.2021 08:58
- Son Güncelleme: 20.08.2021 08:59
Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Sır"ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti. Klibi için heyecanlı olan Aleyna Tilki yaptığı her hareketle gündeme gelmeyi başarıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında başı çeken Aleyna Tilki, takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği yaptı.
'Hadi sor' başlığıyla soruları alan Aleyna Tilki'nin, dünyaca ünlü Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi hayranı olduğu ortaya çıktı.
'Hayatta en hayranlık duyduğun insanlar nasıl insanlar?' sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki şu ifadeleri kullandı: