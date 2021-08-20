Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay bombası patladı kancayı taktı deniyordu! Survivor'ın o ismiyle el ele yakalanan Aleyna...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Yarışmadan çıktığı günden bu yana adı magazin sayfalarından düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu bu kez şarkıcı Berkay Şahin'in paylaşımıyla gündemde...
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yaz boyunca yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Yarışmada sesinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalacıoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde müzik kariyerine atılacağına dair iddialar çıkmıştı.
İddialara göre bir yapımcı Aleyna Kalaycıoğlu'na kancayı takmıştı. Ve nihayet işin aslı ortaya çıktı. Berkay Şahin'in paylaşımı her şeyi ele verdi.
Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ünlü müzisyenlerden Berkay Şahin ile şarkı çıkarıyor.