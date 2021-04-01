Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra aradığı aşkı Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulan oyuncu, romantik paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Oktay, paylaşımının altına "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Oktay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek Yıldız Çağrı Atiksoy'un 35'inci yaşını kutladı.
01.04.2021 10:38
- Son Güncelleme: 01.04.2021 10:42
Ünlü oyuncu Berk Oktay, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Sevgilisinden 'Evet' cevabını alan Berk Oktay, müjdeli haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
'BERABER YAŞLANALIM MI'
Berk Oktay, güzel haberi "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirmişti.
'KADINIM'
Berk Oktay şimdi ise sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un 35'inci yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Oktay, Instagram hesabında yaptığı romantik paylaşıma "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içinde yorum ve beğeni yağdı. Berk Oktay'ın rol arkadaşı Eda Ece de oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmayarak kalp emojisiyle Atiksoy'un yeni yaşını kutladı.