Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra aradığı aşkı Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulan oyuncu, romantik paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Oktay, paylaşımının altına "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Oktay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek Yıldız Çağrı Atiksoy'un 35'inci yaşını kutladı.

01.04.2021 10:38 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





