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Aleyna Tilki şiddet mi gördü? Son olarak Kadir Güneş ile aşk yaşayan 20 yaşındaki Tilki'den şok sözler
Aleyna Tilki şiddet mi gördü? Son olarak Kadir Güneş ile aşk yaşayan 20 yaşındaki Tilki'den şok sözler
Aleyna Tilki, son olarak modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamış ve geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum tatiline Güneş ile çıktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 20 yaşındaki Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Aleyna Tilki, son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkında da, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
26.07.2020 12:07
- Son Güncelleme: 26.07.2020 12:46
Aleyna Tilki şiddet açıklaması ile dikkat çekti. Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Bebek'te karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız." dedi.
Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Koronavirüs salgınından dolayı aylardır evinde karantinada olan ve Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde almış ve Tilki'nin yanındaki kişinin sevgilisi Kadir Güneş olduğu iddia edilmişti.
Genç şarkıcıya yakın arkadaşı fenomen Danla Biliç eşlik etti.