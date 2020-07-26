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Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Selin Şekerci'nin eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığına dair iddiaların yayılmasının ardından ünlü oyuncudan yanıt geldi. Herkesin merak ettiği aşk iddiası doğru mu? Selin Şekerci ile Serdar Bilgili sevgili mi? İkilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

26.07.2020 12:57 - Son Güncelleme: 26.07.2020 12:57
Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

Oyuncu Selin Şekerci'nin, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Şekerci ise hakkında ortaya atılan aşk iddiaları hakkında kısa bir yanıt verdi. İkilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ardından Selin Şekerci ile Serdar Bilgili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

Ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin son dönemde adı oyuncu Selin Şekerci'yle anılıyor. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi.

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

Bilgili tarafından bir açıklama gelmezken Şekerci karşılaşmanın tesadüf olduğunu belirtti. Şekerci çıkan iddialardan sonra ise sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yaparak "Ayıptır yahu" dedi.

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

İşte Şekerci'nin o paylaşımı:

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci sevgili mi? Bomba aşk iddiasına yanıt geldi

Peki, Selin şekerci ile Serdar Bilgili arasındaki yaş farkı nedir? İşte ünlülerin yaşları...

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