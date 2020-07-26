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Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi...

Yaz geldi, normalleşme süreci ile birlikte ünlüler soluğu Bodrum'da aldı. Peçe takan kadınlara hakaret eden Hülya Avşar, 1997 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olmuştu. Avşar'ın eski eşi Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile Bodrum'da görüntülendi. Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi Sevcan Karahan ile tatili objektiflere işte böyle yansıdı...

26.07.2020 11:34 - Son Güncelleme: 26.07.2020 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





