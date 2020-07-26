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Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi...
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi...
Yaz geldi, normalleşme süreci ile birlikte ünlüler soluğu Bodrum'da aldı. Peçe takan kadınlara hakaret eden Hülya Avşar, 1997 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olmuştu. Avşar'ın eski eşi Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile Bodrum'da görüntülendi. Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi Sevcan Karahan ile tatili objektiflere işte böyle yansıdı...
26.07.2020 11:34
- Son Güncelleme: 26.07.2020 11:43
Hülya Avşar'ın çapkınlığı ile tanınan eski eşi Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile Bodrum'da görüntülendi. Gündoğan'daki Mare Beach'te yemek yerken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu bir ara sıcaktan bunalıp suya atladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi ile tatile çıktı. Kaya Çilingiroğlu karantina günlerinde genç sevgilisi Sevcan Karahan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Bodrum'da tatil yapan Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Sevcan Karahan objektiflere yakalandı.
Gündoğan'daki Mare Beach'te yemek yerken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu bir ara sıcaktan bunalıp suya atladı.
Denizden çıkınca yemek yemeye devam etti.
Peki, hangi ünlü kiminle birlikte? İşte ünlülerin sevgilileri...
MERVE BOLUĞUR VE SEVGİLİSİ BURAK DAYI