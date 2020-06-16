Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...
Aleyna Tilki, Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile uzun süredir birliktelik yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, siyah bikinisi ile Cennet Koyu'nda boy gösterdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve arkadaşları ile Bodrum'da güneşin tadını çıkaran Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin "Muhabirler geliyor" uyarısıyla yarım kaldı. Aleyna Tilki ve sevgilisi, fotoğrafları çekilince locaya saklanıp perdeleri çektirdi.
GAZETECİLER ÖĞRENİNCE LOCAYA KAÇTI
Posta'da yer alan habere göre: Plajda görüntülenen çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi. Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı. Kadir Güneş dubalara tutunarak, bir süre durduktan sonra arka merdivenden locaya geçti.