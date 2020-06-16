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Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

Aleyna Tilki, Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile uzun süredir birliktelik yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, siyah bikinisi ile Cennet Koyu'nda boy gösterdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve arkadaşları ile Bodrum'da güneşin tadını çıkaran Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin "Muhabirler geliyor" uyarısıyla yarım kaldı. Aleyna Tilki ve sevgilisi, fotoğrafları çekilince locaya saklanıp perdeleri çektirdi.

16.06.2020 09:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





