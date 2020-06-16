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Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

Aleyna Tilki, Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile uzun süredir birliktelik yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, siyah bikinisi ile Cennet Koyu'nda boy gösterdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve arkadaşları ile Bodrum'da güneşin tadını çıkaran Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin "Muhabirler geliyor" uyarısıyla yarım kaldı. Aleyna Tilki ve sevgilisi, fotoğrafları çekilince locaya saklanıp perdeleri çektirdi.

16.06.2020 09:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 10:26
Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkı tüm hızıyla devame diyor. Karantina döneminde ayrıldıkları iddia edilen Aleyna ve Kadir, Bodrum tatilinde yakalandı. çiftin yanında danla bilic ve arkadaşları da vardı.

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Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

Koronavirüs salgınından dolayı aylardır evinde karantinada olan ve Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı fenomen Danla Biliç eşlik etti.

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

GAZETECİLER ÖĞRENİNCE LOCAYA KAÇTI

Posta'da yer alan habere göre: Plajda görüntülenen çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi. Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı. Kadir Güneş dubalara tutunarak, bir süre durduktan sonra arka merdivenden locaya geçti.

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

ALEYNA AYRI YERE SEVGİLİSİ AYRI YERE GİTTİ

Otel görevlileri görüntü almak isteyen basın mensubunu engellemeye çalışırken otel müdürü de ağaçlı yoldan Güneş'i kaçırırken, Tilki arkadaşlarıyla araca binerek odasına çıktı.

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum tatilinde yakalandı! Siyah bikinisiyle kaçmaya çalışan Tilki...

Kadir Güneş - Danla Bilic

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