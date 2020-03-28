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Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi

Asmalı Konak dizisinde karşımıza çıktığında duru güzelliğine bayıldık hepimiz Nurgül Yeşilçay'ın. Tabi öncesinde İkinci Bahar var ama Asmal Konak'la onu daha çok tanıdık. Başrollerini Özcan Deniz'le paylaştığı dizide Bahar karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın güzelliğine hayran kalmıştı herkes. Yıllar geçti, herkes gibi o da değişti. Ve yıllar içerisindeki değişimi herkesi hayrete düşüren cinsten. Tabi sadece o değil. Asmalı Konak'ta başrolü paylaştığı daha sonra İkinci Şans filminde kamera karşısına geçtiği Özcan Deniz de, tüm Asmalı Konak oyuncuları da bambaşka insanlar oldu. İşte Nurgül Yeşilçay olmak üzere Asmal Konak oyuncularının değişimleri.

28.03.2020 15:30 - Son Güncelleme: 28.03.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





