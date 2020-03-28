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Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi

Asmalı Konak dizisinde karşımıza çıktığında duru güzelliğine bayıldık hepimiz Nurgül Yeşilçay'ın. Tabi öncesinde İkinci Bahar var ama Asmal Konak'la onu daha çok tanıdık. Başrollerini Özcan Deniz'le paylaştığı dizide Bahar karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın güzelliğine hayran kalmıştı herkes. Yıllar geçti, herkes gibi o da değişti. Ve yıllar içerisindeki değişimi herkesi hayrete düşüren cinsten. Tabi sadece o değil. Asmalı Konak'ta başrolü paylaştığı daha sonra İkinci Şans filminde kamera karşısına geçtiği Özcan Deniz de, tüm Asmalı Konak oyuncuları da bambaşka insanlar oldu. İşte Nurgül Yeşilçay olmak üzere Asmal Konak oyuncularının değişimleri.

28.03.2020 15:30 - Son Güncelleme: 28.03.2020 15:30
Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi

Bahar ve Seymen'in uçlarda yaşanan aşkı, Dicle'nin delip geçen bakışları, Sümbül Hanım'ın demiri kesen emirleri...

Dizi izleyiciye veda edeli tam 14 yıl oldu. Peki bir dönem evimize konuk olan o oyuncular geçen yıllar arasında ne kadar değiştiler dersiniz?

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Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi

Bahar Karadağ - Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi
Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi
Nurgül Yeşilçay'ın Asmalı Konak'tan günümüze değişimi hayrete düşürüyor! Asmalı Konak oyuncularının değişimi
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