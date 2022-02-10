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Haberler Magazin Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden'in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden'in annesi

Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden'in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden'in annesi

Oğlum adlı diziyle ekranlara dönen 42 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 2020 yılında Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren Songül Öden hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şeylerden biri de annesi oldu. Anne kızı yan yana görenler birbirlerine benzetmeden edemedi. İşte başta Songül Öden olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

10.02.2022 17:21 - Son Güncelleme: 10.02.2022 17:21
Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Songül Öden uzun zaman ara verdiği ekranlara Oğlum dizisi ile döndü. Songül Öden, Oğlum dizisinde Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Songül Öden, Gümüş dizisiyle hafızalara kazındı.

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Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Başarılı oyuncu Songül Öden, en son Serçe Sarayı dizisinde rol almıştı. Songül Öden, bu sefer farklı bir yapımla Oğlum dizisiyle ekranlara geldi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan 42 yaşındaki oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı. İşte başta Songül Öden olmak üzere ünlülerin anneleri.

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Akın Akınözü

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

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