Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in annesini görenler güzelliğini övmeden edemedi! İşte Songül Öden’in annesi

Başarılı oyuncu Songül Öden, en son Serçe Sarayı dizisinde rol almıştı. Songül Öden, bu sefer farklı bir yapımla Oğlum dizisiyle ekranlara geldi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan 42 yaşındaki oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı. İşte başta Songül Öden olmak üzere ünlülerin anneleri.