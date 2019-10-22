Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş düğünde sarmaş dolaş dans etti! O anların görüntüsü ortaya çıktı!
Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. Görümcesinin düğününde 35 bin TL'lik elbise giyen 19 yaşındaki Aleyna Tilki sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Daha önce Asena Atalay ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışları dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in ilk kez aynı karede oldukları o görüntü...
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuran isimler Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. İkilinin beraber dans ettiği anlar çok konuşuldu. Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.