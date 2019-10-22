Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar
Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen, bu sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal 4 yıldır, sessiz sedasız aşk yaşıyordu. Çiftin aşk yaşadığı da kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinden süpriz bir karar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift evleniyor. Hemde bakın nasıl bir sürprizle.
22.10.2019 12:07
- Son Güncelleme: 22.10.2019 12:22
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