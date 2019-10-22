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Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen, bu sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal 4 yıldır, sessiz sedasız aşk yaşıyordu. Çiftin aşk yaşadığı da kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinden süpriz bir karar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift evleniyor. Hemde bakın nasıl bir sürprizle.

22.10.2019 12:07 - Son Güncelleme: 22.10.2019 12:22
Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı. Çift önümüzdeki yaz Artvin'de kır düğünü yapmayı planlıyor.

Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.

Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Çiftin hayali, Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek... Kına gecesi istemeyen Makal, gelinliğini ise yurtdışından alacak.

Şilan Makal ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan süpriz karar! Borçka'da evleniyorlar

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.

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