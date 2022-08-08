Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: "Geçmiş olmasın mı?"
Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi. Yakın arkadaşlıkları ile bilinen Serel ile Aleyna bir kez daha bir arada. Geçtiğimiz günlerde memleketi İzmir'e tatile gelen Serel Yereli Instagram'dan Aleyna Tilki ile bir araya geldikleri anlardan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Kısa sürede dikkat çeken ikiliden Serel, son paylaşımında bacağındaki çizikleri takipçilerine gösterdi ve "Geçmiş olmasın mı?" notu ekledi.
08.08.2022 13:42 - Son Güncelleme: 08.08.2022 13:42
"GEÇMİŞ OLMASIN MI?"
Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi.
Sık sık birbirlerini ziyaret eden yakın arkadaşlardan gelen kareyi görenler, Aleyna Tilki'nin boyunu merak etti.