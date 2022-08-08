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Haberler Magazin Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: "Geçmiş olmasın mı?"

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: "Geçmiş olmasın mı?"

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi. Yakın arkadaşlıkları ile bilinen Serel ile Aleyna bir kez daha bir arada. Geçtiğimiz günlerde memleketi İzmir'e tatile gelen Serel Yereli Instagram'dan Aleyna Tilki ile bir araya geldikleri anlardan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Kısa sürede dikkat çeken ikiliden Serel, son paylaşımında bacağındaki çizikleri takipçilerine gösterdi ve "Geçmiş olmasın mı?" notu ekledi.

08.08.2022 13:42 - Son Güncelleme: 08.08.2022 13:42
Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli’den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: Geçmiş olmasın mı?

"GEÇMİŞ OLMASIN MI?"

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli'den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli’den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: Geçmiş olmasın mı?

Şimdilerde memleketi İzmir'de olan Serel Yereli, Aleyna Tilki ile bir araya geldi.

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli’den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: Geçmiş olmasın mı?

Sık sık birbirlerini ziyaret eden yakın arkadaşlardan gelen kareyi görenler, Aleyna Tilki'nin boyunu merak etti.

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli’den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: Geçmiş olmasın mı?

1.75 olan Aleyna Tilki'nin boyu, Serel Yereli'nin boyu ile aynı...

Aleyna Tilki ile boy gösteren Serel Yereli’den olay kare! Bikinisini giydi yakından gösterdi: Geçmiş olmasın mı?

Ardından Serel'den bir kare daha geldi.

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