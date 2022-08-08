Banu Alkan kaç yaşında? Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka! Yeşilçam’ın Afrodit’i ile nişanlısı Kemal Yıldız arasındaki yaş farkı...
Banu Alkan kaç yaşında? Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka! Yeşilçam'ın Afrodit'i ile nişanlısı Kemal Yıldız arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Yılların Afrodit'i bugüne kadar iki kişiye aşık oldu; Gürbüz Hanif ve Murat Taşdemir… Yıllar sonra evlilik haberi ile gündeme gelen Banu Alkan, yaşıyla ilgili gerçeği de açıkladı. İşte herkesin yanlış bildiği Banu Alkan'ın gerçek yaşı ve nişanlısı ile arasındaki yaş farkı...
08.08.2022 13:59 - Son Güncelleme: 08.08.2022 13:59
İlişkisi hakkında btelefonla bağlandığı bir magazin programına konuşan Banu Alkan, yaşıyla ilgili gerçeği de açıkladı.