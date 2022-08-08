Nilgün Belgün'ü görenler Türkan Şoray sandı yorumlar havada uçuştu: "Yeşilçam'dan fırlamış gibi..."

"Son zamanlarda 80 ve 90'lar şarkıları yeniden söyleniyor. Gençlik yıllarım 70'lerde geçti. O zamanın Yeşilçam filmlerindeki masum duygular, yaşanan aşklar ve şarkılar beni hep etkilemiştir. Benim de hayalim Yeşilçam Film şarkılarını söylemek, o güzel ve değerli duyguları yeniden hatırlatmaktı. Metin Özülkü ile şarkıları seçtik. Yapımcılığımı da Polat Yağcı üstlenince yola çıktık."