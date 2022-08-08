Nilgün Belgün'ü görenler Türkan Şoray sandı yorumlar havada uçuştu: "Yeşilçam'dan fırlamış gibi..."
Nilgün Belgün'ü görenler Türkan Şoray sandı, "Yeşilçam'dan fırlamış gibi..." yorumları havada uçuştu. Usta oyuncu Nilgün Belgün, bir single çalışmasına imza attı. Sanatçı, başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı "Acele Koca Aranıyor"da, Semiramis Pekkan'ın sesinden duyulan "Ama Neden" şarkısını seslendirdi. "Gençlik yıllarım 70'lerde geçti. O zamanın Yeşilçam filmlerindeki masum duygular, yaşanan aşklar ve şarkılar beni hep etkilemiştir. Benim de hayalim Yeşilçam Film şarkılarını söylemek, o güzel ve değerli duyguları yeniden hatırlatmaktı." diyen Nilgğn Belgün, Türkan Şoray benzerliği ile kısa sürede gündem oldu.
Nilgün Belgün, Yeşilçam şarkıları okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ünlü oyuncu, projenin ilk ayağında "Acele Koca Aranıyor" filminde Semiramis Pekkan'ın sesinden dinlediğimiz "Ama Neden" şarkısını yorumladı:
"Son zamanlarda 80 ve 90'lar şarkıları yeniden söyleniyor. Gençlik yıllarım 70'lerde geçti. O zamanın Yeşilçam filmlerindeki masum duygular, yaşanan aşklar ve şarkılar beni hep etkilemiştir. Benim de hayalim Yeşilçam Film şarkılarını söylemek, o güzel ve değerli duyguları yeniden hatırlatmaktı. Metin Özülkü ile şarkıları seçtik. Yapımcılığımı da Polat Yağcı üstlenince yola çıktık."
"SEMİRAMİS 'ŞİMDİ YERİNİ BULMUŞ' DEDİ"
Nilgün Belgün, "Ama Neden"i bir tesadüf sonucu keşfettiğini söyledi: "Şarkı, Türkan Şoray'ın oynadığı bir film sahnesinde tesadüfen önüme çıktı. Semiramis Pekkan'ın sesiyle söylüyordu. Enerjisi bana ve ruhuma uyuyordu. Tek film için söylenmiş, çoğu kimse de bilmiyordu. Çıkış şarkısı olarak 'Ama Neden'i seçtik. Arkadaşım Semiramis Pekkan da bütün zarafetiyle 'Şarkı şimdi yerini bulmuş' dedi."
Nilgün Belgün'ü görenler Türkan Şoray'a benzetti. Kısa sürede gündem olan Nilgün Belgün'ün yaşı merak konusu oldu.