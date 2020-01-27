GaleriMagazin

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

Atiye dizisindeki Cansu karakteri ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Melisa Şenolsun, askerde olan kardeşi Efe Şenolsun'u ziyarete gitti. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun'un adı geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmıştı. Güzel oyuncu şu sıralar bedelli askerlik görevini yerine getiren kendisi gibi oyuncu kardeşi Efe Şenolsun'u birliğinde ziyaret etti. Selfie çekilen Şenolsun kardeşlerden Melisa Şenolsun, sosyal medyada "Donduk komutanım" diyerek espri yaptı. İşte Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

27.01.2020 13:48 - Son Güncelleme: 27.01.2020 13:48
Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

27 Aralık tarihinde Netflix'te yerini alan Türk dizisi Atiye kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Atiye dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de dizisinin 96 doğumlu genç yıldızı Melisa Şenolsun. Melisa Şenolsun, Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta düzenlenen 2.Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış töreninde giydiği derin dekolteli yeşil saten elbisesiyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun, abisi Efe Şenolsun'un birliğine ziyaret gitti. Peki Melisa Şenolsun'un kardeşi o ünlü oyuncu kim?

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

Ziyaretiyle kardeşi Efe Şenolsun'u sevindiren Melisa Şenolsun, sosyal medyada "Donduk komutanım" diyerek espri yaptı.

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

İşte Melisa Şenolsun'un kardeşi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aleyna Tilki ile bir dönem adı geçen Dilan Erkaya yakalandı! Sevgilisi meğer melez güzelmiş...
Aleyna Tilki ile bir dönem adı geçen Dilan Erkaya yakalandı! Sevgilisi meğer melez güzelmiş...