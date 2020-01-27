Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı
Atiye dizisindeki Cansu karakteri ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Melisa Şenolsun, askerde olan kardeşi Efe Şenolsun'u ziyarete gitti. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun'un adı geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmıştı. Güzel oyuncu şu sıralar bedelli askerlik görevini yerine getiren kendisi gibi oyuncu kardeşi Efe Şenolsun'u birliğinde ziyaret etti. Selfie çekilen Şenolsun kardeşlerden Melisa Şenolsun, sosyal medyada "Donduk komutanım" diyerek espri yaptı. İşte Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...
27.01.2020 13:48
- Son Güncelleme: 27.01.2020 13:48
27 Aralık tarihinde Netflix'te yerini alan Türk dizisi Atiye kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Atiye dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de dizisinin 96 doğumlu genç yıldızı Melisa Şenolsun. Melisa Şenolsun, Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor.
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