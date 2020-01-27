Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'dan asker ziyareti! Kardeşi de ünlü çıktı

27 Aralık tarihinde Netflix'te yerini alan Türk dizisi Atiye kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Atiye dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de dizisinin 96 doğumlu genç yıldızı Melisa Şenolsun. Melisa Şenolsun, Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor.