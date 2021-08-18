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Aleyna Tilki evliliği için 'paralel evrende içime öyle' doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor 'ben hep çok konuşuldum'

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde bir robotla yaptığı evlilik gündeme bomba gibi düşmüştü. Aleyna Tilki'nin bu hayli tuhaf şarkı lansmanı herkesi şaşırtmıştı. Her daim tuhaf sözleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Aleyna Tilki'nin robotla evliliği meğer bir paralel evren ürünüymüş.

18.08.2021 09:57 - Son Güncelleme: 18.08.2021 17:05
Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüyen Aleyna Tilki, söz ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği yeni parçasının tanıtımı için robotla evlenmesini eleştirenlere, Megastar Tarkan'ı örnek göstererek yanıt verdi.

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Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

Magazin gündeminden düşmeyen, son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden olan Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan butik bir mağazada alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

"PROPORSİYON TAKINTIM VAR"
Marka takıntısı olmadığını belirten şarkıcı, "Benim marka takıntım yok ama proporsiyon takıntım var. Bir de 'Ruhu var mı?' diye ona bakıyorum. Zaten yarı Türkiye, yarı yurtdışında yaşadığım için hususi olarak yurtdışına gitmiyorum. Orada çok kaldığım için alışverişimi yapıp geliyorum" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

'Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' şeklinde eleştiriler aldığını söyleyen 21 yaşındaki başarılı popçu, kalbinden geçenleri yaptığını söyledi.

Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

Genç şarkıcı, "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten hep böyle anıldım, zaten hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum" dedi.

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