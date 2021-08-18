Aleyna Tilki evliliği için ’paralel evrende içime öyle’ doğdu dedi! Gündeme gelmesini iyi biliyor ’ben hep çok konuşuldum’

"PROPORSİYON TAKINTIM VAR"

Marka takıntısı olmadığını belirten şarkıcı, "Benim marka takıntım yok ama proporsiyon takıntım var. Bir de 'Ruhu var mı?' diye ona bakıyorum. Zaten yarı Türkiye, yarı yurtdışında yaşadığım için hususi olarak yurtdışına gitmiyorum. Orada çok kaldığım için alışverişimi yapıp geliyorum" ifadelerini kullandı.