Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin'in etkisiyle...

Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin'in etkisiyle...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan tatil yapan Hande Erçel önceki gün yayınlandığı kırmızı mayolu kareleriyle olay olmuştu. Hande Erçel, önceki gün kaldığı otelde görüntülendi. Tatil fotoğrafları çok konuşulan Erçel, fit görüntüsünün sırrını verdi.

18.08.2021 10:53 - Son Güncelleme: 18.08.2021 17:11
Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

Bodrum tatiline kız arkadaşlarıyla devam eden Hande Erçel, önceki gün kaldığı Türkbükü Loft Evleri'nde görüntülendi. Mesleği, fit görüntüsü ve alacağı eğitimle ilgili soruları cevaplayan Erçel, bir süre daha tatile devam edeceğini belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, "Tatil yapıyorum, baya eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu" dedi. Bir süre tatil yapmayı düşünüyorum diyen oyuncu, "Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum" dedi.

Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

Gelen teklifler sorulunca oyuncu, "Güzel bir proje gelirse ben hayatta durmam. Ben bunu yapmalıyım dediğim iş olursa durmam. Henüz öyle bir şey gelmedi" diye cevap verdi.

Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

"AKSİYONA YAKIN BİR KARAKTER İSTİYORUM"
Erçel, "İstediğiniz bir rol var mı, nasıl bir karakter oynamak istersiniz?" sorusuna ise, "Aksiyona yakın bir şey oynamak isterim. 'Halka' dizisindeki 'Müjde' karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim aksiyona yakın bir karakter" yanıtını verdi.

Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi.

SON DAKİKA