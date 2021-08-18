Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin'in etkisiyle...
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan tatil yapan Hande Erçel önceki gün yayınlandığı kırmızı mayolu kareleriyle olay olmuştu. Hande Erçel, önceki gün kaldığı otelde görüntülendi. Tatil fotoğrafları çok konuşulan Erçel, fit görüntüsünün sırrını verdi.
Bodrum tatiline kız arkadaşlarıyla devam eden Hande Erçel, önceki gün kaldığı Türkbükü Loft Evleri'nde görüntülendi. Mesleği, fit görüntüsü ve alacağı eğitimle ilgili soruları cevaplayan Erçel, bir süre daha tatile devam edeceğini belirtti.
Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, "Tatil yapıyorum, baya eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu" dedi. Bir süre tatil yapmayı düşünüyorum diyen oyuncu, "Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum" dedi.
"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi.