Hande Erçel oynamaya doymak istemiyormuş bizzat açıkladı kapıları da açtı! Sevgilisi Kerem Bürsin’in etkisiyle...

"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi.