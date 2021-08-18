Hülya Avşar wakeboard yaptı su üstünde de hünerlerini sergiledi! Avşar kızının keyfine diyecek yok adeta şov yaptı
Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü! Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar kızı, Ayvalık'taki yazlığında güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi. Hülya Avşar'ın Ayvalık tatilinde yeni sezon için gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi.
18.08.2021 09:15
- Son Güncelleme: 18.08.2021 17:00
Rol aldığı dizinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık'taki evinde alan Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor.
Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar'ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzdüğü biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor.
Uzun süre sonra 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor.