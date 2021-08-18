Serenay Sarıkaya yine rahat durmadı leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medyayı salladı

Oyuncunun paylaşımının ardından Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yeni aşkı Hande Erçel kıyaslanmıştı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sarıkaya'nın paylaşımını daha çok beğendiğini dile getirirken bir kısmı oyunu Hande Erçel'den yana kullanmıştı.