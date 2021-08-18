Serenay Sarıkaya yine rahat durmadı leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medyayı salladı
Serenay Sarıkaya yine rahat durmadı leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
18.08.2021 19:31
- Son Güncelleme: 18.08.2021 21:10
Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
Oyuncunun paylaşımının ardından Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yeni aşkı Hande Erçel kıyaslanmıştı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sarıkaya'nın paylaşımını daha çok beğendiğini dile getirirken bir kısmı oyunu Hande Erçel'den yana kullanmıştı.