Gülizar'ın Pervin'iydi... Yeşilçam'ın hem sesi hem de güzelliğiyle hayran bırakan ismi Emel Sayın'ın son haline bakın!

Tarihler 1972'yi gösterdiğinde usta oyuncu Ediz Hun ile sahne aldığı Gülizar filmiyle yeniden gündeme geldi 75 yaşındaki usta isim Emel Sayın... Mavi Boncuk, Feride gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazındı... Hem ses sanatçısı hem de başarı bir oyuncu olan Emel Sayın, yalnızca gençliğiyle değil, şimdiki haliyle de güzelliğini konuşturuyor. Usta sanatçının sosyal medya hesabından paylaşımlarını gören hayranları 'Hem kalbi hem de yüzü güzel', 'Yıllara meydan okuyor', 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi' gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Emel Sayın'ın son hali başta olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

21.03.2021 10:10 - Son Güncelleme: 21.03.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





