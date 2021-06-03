Gülben Ergen bikinili paylaşımıyla olay oldu! Güneşlenirken poz verdi eski tatil karelerine gönderme yaptı sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcının, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Ergen, dikkat çeken paylaşımına "E selülit kardeşler belli olmamış… Olmaz ki böyle" notunu ekleyen basın mensupları tarafından çekilen eski bikinili görüntülerine gönderme yaptı.