Gülben Ergen bikinili paylaşımıyla olay oldu! Güneşlenirken poz verdi eski tatil karelerine gönderme yaptı sosyal medya onu konuştu
Gülben Ergen bikinili paylaşımıyla olay oldu! Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen'in paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. Basın mensupları tarafından çekilen eski bikinili görüntülerine gönderme yapan Ergen, sosyal medyayı salladı. "Selülit kardeşler belli olmamış" diyen Ergen'in paylaşımı, binlerce beğeni aldı. İşte Gülben Ergen'in çok konuşulan bikinili paylaşımı…
03.06.2021 18:41
- Son Güncelleme: 03.06.2021 18:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcının, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Ergen, dikkat çeken paylaşımına "E selülit kardeşler belli olmamış… Olmaz ki böyle" notunu ekleyen basın mensupları tarafından çekilen eski bikinili görüntülerine gönderme yaptı.
Bir takipçisi, Ergen'e "Yaş alıyoruz ama yaşlanmıyoruz dedikleri bu galiba… Harika görünüyorsunuz" yorumunda bulundu.
Gülben Ergen'in bikinili paylaşımının ardından ünlü şarkıcının yaşı merak konusu oldu. İşte başta Gülben Ergen olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu.Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.