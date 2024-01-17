11 yılı devirdiler! Aile Arasında’nın Mükerrem’i Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

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Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. Ben Onu Çok Sevdim, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.