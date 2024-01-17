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11 yılı devirdiler! Aile Arasında’nın Mükerrem’i Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aile Arasında filminde Mükerrem karakterini canlandıran Devrim Yakut, Camdaki Kız dizisindeki Gülcihan rolüyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Yakut'un 11 yıl önce Kurtlar Vadisi ve EDHO dizilerinde rol alan ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Devrim Yakut'un eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 14:42 Güncelleme 17 Ocak 2024, 14:42
11 yılı devirdiler! Aile Arasında’nın Mükerrem’i Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı... 1

Aile Arasında'da Mükerrem, Camdaki Kız'da Gülcihan karakterlerini canlandıran Devrim Yakut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

11 yılı devirdiler! Aile Arasında’nın Mükerrem’i Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı... 2

DEVRİM YAKUT KİMDİR?
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.

11 yılı devirdiler! Aile Arasında’nın Mükerrem’i Devrim Yakut’un eşi bakın kim! Hem EDHO’nun hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı... 3

Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. Ben Onu Çok Sevdim, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

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