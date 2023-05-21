Aleyna Kalaycıoğlu ile Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo meğer sevgiliymiş! O kare her şeyi ele verdi aşk belgelendi: "Öpücük mü atıyor o?"
Aleyna Kalaycıoğlu ile Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo meğer sevgiliymiş! O kare her şeyi ele verdi aşk belgelendi. Survivor eski yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Galatasaraylı ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile anılıyordu. Ünlü futbolcu, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu. Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo, gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı. Maçı izlemeye giden Kalaycıoğlu'nun paylaşımını görenler, "Öpücük mü atıyor o?" yorumları yaptı.
21.05.2023 17:02 - Son Güncelleme: 21.05.2023 17:11
"ÖPÜCÜK MÜ ATIYOR O?"
Aleyna Kalaycıoğlu ile Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo meğer sevgiliymiş! O kare her şeyi ele verdi aşk belgelendi.
Survivor eski yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Galatasaraylı ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile anılıyordu. Daha önce futbolcu, Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu.
Kalaycıoğlu'nun Galatasaray'ın kendis sahasında Sivasspor ile oynadığı maçı tribünden takip etmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Kalaycıoğlu, tribünden çektirdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir dönem Sinan Akçıl ile anılmıştı...
Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti.