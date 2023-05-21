Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk kaçamağı! Tatile çıktılar o kareleri görenler: "Salıncağı sallayan Kenan mı?"

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.