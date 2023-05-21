Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk kaçamağı! Tatile çıktılar o kareleri görenler: "Salıncağı sallayan Kenan mı?"
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk kaçamağı! Tatile çıktılar o kareleri görenler, "Salıncağı sallayan Kenan mı" , "Kızları da görsek keşke" yorumları yaptı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal, Instagram'da son günlerde oldukça aktif. Son paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobal kısa sürede gündem oldu.
21.05.2023 17:28 - Son Güncelleme: 21.05.2023 17:35
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk kaçamağı! Tatile çıkan ünlü çiftten Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımlarını görenler 2 çocuk annesi Kobal'ı yorum yağmuruna tuttu.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.