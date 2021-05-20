Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

Yılmaz Erdoğan kendisinden 19 yaş küçük spor spikeri sevgilisi ile fena yakalandı! Geçtiğimiz Ocak ayında Etiler'de görüntülenen ikiliden genç kadının, spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıkmıştı... Aşk iddialarının ardından Uğurtürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'Aşk yok' demişti. Ancak Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk bu kez de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi.

20.05.2021 17:13 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





