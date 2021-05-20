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Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

Yılmaz Erdoğan kendisinden 19 yaş küçük spor spikeri sevgilisi ile fena yakalandı! Geçtiğimiz Ocak ayında Etiler'de görüntülenen ikiliden genç kadının, spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıkmıştı... Aşk iddialarının ardından Uğurtürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'Aşk yok' demişti. Ancak Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk bu kez de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi.

20.05.2021 17:13 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:20
Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

BU KEZ KAÇAMADILAR

Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı! Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz Ocak ayında Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Yanındaki genç kadınla görüntülenince sinirlenen Yılmaz Erdoğan, panik haliyle muhabirleri tersleyince, o isim merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

KÜÇÜK AŞKI SPOR SPİKERİ ÇIKTI

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

DAMLA UĞURTÜRK SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Aralarında bulunan 19 yaş fark ile magazin gündemine bomba gibi düşen spor spikeri Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu.

Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sunucu, "Haberler doğru değil. Kamuoyunu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz, onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle... Sevgiler" diye yazdı.

Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaş aşkı 19 yaş küçük sevgiliyi ortaya çıkarttı! Aşk iddialarını yalanlamıştı bu kez fena yakalandı

Ancak ikili aylar sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamlarında yeniden birlikte görüntülendi.