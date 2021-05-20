Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

Şimdilerde Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekrana dönen ve kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine toplayan 33 yaşındaki oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bir ikizi olduğu ortaya çıktı. 1987, Almanya doğumlu oyuncunun ikizi kardeşini görenler inanamıyor. Nedeni ise ikizlerin birbirine yok denecek kadar benzerliği. Siz de çok şaşıracaksınız...

20.05.2021 16:51 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





