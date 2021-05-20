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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

Şimdilerde Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekrana dönen ve kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine toplayan 33 yaşındaki oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bir ikizi olduğu ortaya çıktı. 1987, Almanya doğumlu oyuncunun ikizi kardeşini görenler inanamıyor. Nedeni ise ikizlerin birbirine yok denecek kadar benzerliği. Siz de çok şaşıracaksınız...

20.05.2021 16:51 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:51
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bir ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ama ne ikiz kardeş...

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

Kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Serkan Çayoğlu'nun ikiz kardeşiyle benzerliği yok denecek kadar az. İşte başta Serkan Çayoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

BİRKAN SOKULLU VE KARDEŞİ BURCU ESMER

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikiz kardeşi varmış! Uzaktan yakından alakaları yok ama...