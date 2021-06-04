Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

2009 yılında Show Tv de "Bu Kalp Seni Unutur Mu" dizisinde Sinan isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile Atv de yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı. Daha sonra 2013 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan "Tatar Ramazan" dizinde Ramazan karakterini oynadı. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan "Urfalıyam Ezelden" dizisinde Cemal adlı karakteri canlandırmaktadır. Son olarak TRT 1' de Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Sultan 2.Abdulhamid'i karakterini canlandırdı.

Bülent İnal hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.