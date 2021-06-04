Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan 48 yaşındaki oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid ile olan ekran macerasına veda etti. 2017 yılından bu yana canlandırdığı 2. Abdülhamid karakteriyle izleyicinin takdirini toplayan Bülent İnal şimdilerde Melis Tüysüz ile herkesin gıptayla baktığı bir evlilik sürdürüyor. Bülent İnal hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Bülent İnal'ın eski sevgilisi de şu an yine ünlü bir şarkıcıyla evli olan çok ünlü bir kadın oyuncu. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Hilvan'da doğan Bülent İnal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Bülent İnal, "Azad" dizisinde Urfalı Azad, Kurşun Yarası'nda işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı Yılmaz'ı oynadı. "Karayılan" dizisinde de rol almış olan Bülent İnal Star Tv'de yayınlanmakta olan "Kalpsiz Adam" dizisinde Oktay rolünü canlandırdı.
2009 yılında Show Tv de "Bu Kalp Seni Unutur Mu" dizisinde Sinan isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile Atv de yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı. Daha sonra 2013 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan "Tatar Ramazan" dizinde Ramazan karakterini oynadı. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan "Urfalıyam Ezelden" dizisinde Cemal adlı karakteri canlandırmaktadır. Son olarak TRT 1' de Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Sultan 2.Abdulhamid'i karakterini canlandırdı.
Bülent İnal hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.