RAMAZAN İMSAKİYE
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Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

Tuba Büyüküstün 2017 yılında Onur Saylak ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de defalarca ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrılık nedeninin, Defne Samyeli ve kızları olduğu iddia edildi. İşte şoke eden iddianın detayları...

18.05.2020 14:51 - Son Güncelleme: 18.05.2020 14:51
Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

BU KEZ TAMAMEN BİTTİ

Her ne kadar daha önce de birkaç kez ayrılıp barışsalar da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.

Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün'ün ve Evirgen'in ilişkisinin Defne Samyeli nedeniyle bittiği iddia edildi.

Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.

Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası

magagenius adlı magazin hesabının iddiasına göre, Umut Evirgen geçtiğimiz yıllarda da kıskançlık krizine sebep olduğu yönünde haberleri çıkan Defne Samyeli ve kızlarını evine davet etti.

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