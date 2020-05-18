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Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası
Defne Samyeli ve kızları Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisini bitirdi! Şok ayrılığın perde arkası
Tuba Büyüküstün 2017 yılında Onur Saylak ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de defalarca ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrılık nedeninin, Defne Samyeli ve kızları olduğu iddia edildi. İşte şoke eden iddianın detayları...
18.05.2020 14:51
- Son Güncelleme: 18.05.2020 14:51
Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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BU KEZ TAMAMEN BİTTİ
Her ne kadar daha önce de birkaç kez ayrılıp barışsalar da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.
Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün'ün ve Evirgen'in ilişkisinin Defne Samyeli nedeniyle bittiği iddia edildi.
İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.
magagenius adlı magazin hesabının iddiasına göre, Umut Evirgen geçtiğimiz yıllarda da kıskançlık krizine sebep olduğu yönünde haberleri çıkan Defne Samyeli ve kızlarını evine davet etti.