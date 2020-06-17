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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! "Birsu oldu bir içim su..."

Atv ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

17.06.2020 09:54 - Son Güncelleme: 17.06.2020 10:45
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! Birsu oldu bir içim su...

Bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeyi başardı. 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı. Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! Birsu oldu bir içim su...

Ebru Gündeş

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! Birsu oldu bir içim su...

Ezgi Mola

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! Birsu oldu bir içim su...

Buse Varol

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! Birsu oldu bir içim su...

Onur Büyüktopçu

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