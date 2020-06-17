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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir 21 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu! "Birsu oldu bir içim su..."

Atv ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

17.06.2020 09:54 - Son Güncelleme: 17.06.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





