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Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yurdaer Okur. Kuruluş Osman'ın Balgay'ı 45 yaşındaki Yurdaer Okurhem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Çocuklarını ve eşini gözlerden uzak tutan Yurdaer Okur'un eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur'da meğer başarılı bir oyuncuymuş. İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

17.06.2020 10:12 - Son Güncelleme: 17.06.2020 10:12
Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un Instagram hesabını takip edenler usta oyuncunun eşini görünce şaşırdılar. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen Okur'un paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

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Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un eşi Dilara Yalçın Okur güzelliğiyle büyülüyor! Meğer o da oyuncuymuş

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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