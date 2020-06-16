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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan sevgilisine şoke eden tepki! Kızı Melisa'ya yorum yapınca...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan sevgilisine şoke eden tepki! Kızı Melisa'ya yorum yapınca...
Acun Ilıcalı'nın eski eşleri sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın annesi ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez de eski eşi Şeyma Subaşı'nın tepki ile adından söz ettirdi. Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın yaptığı yoruma ters bakış attı. Subaşı'nın bu hareketi, Acun Ilıcalı'nın kızı ve sevgilisini aynı ortama sokmasına izin vermediği iddialarını güçlendirdi. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'ya gösterdiği tepki...
16.06.2020 18:11
- Son Güncelleme: 16.06.2020 18:26
Acun Ilcıalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile koronavirüs nedeni ile uzun bir süre ayrı kalmıştı. Babası Acun Ilıcalı ile uzun bir süre Dominik'te kalan Melisa, Türkiye'ye döndüğü günden bu yana annesi Şeyma Subaşı'nın yanında...
Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın "Bravo Melisa" demesine ters bir bakış attı.
ŞEYMA'YA ACUN ENGELİ!
Subaşı'nın bu hareketi, Acun Ilıcalı'nın kızı ve sevgilisini aynı ortama sokmasına izin vermediği iddialarını güçlendirdi.
Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, canlı yayında yazdığı mesajla geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'na olay bir gönderme yaptı.
Şeyma Subaşı ile boşanmanın ardından Acun Ilıcalı, Subaşı'na çok benzeyen, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamış, ikili artık fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmaya başlayınca aşk resmen kanıtlanmıştı.