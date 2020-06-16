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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan sevgilisine şoke eden tepki! Kızı Melisa'ya yorum yapınca...

Acun Ilıcalı'nın eski eşleri sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın annesi ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez de eski eşi Şeyma Subaşı'nın tepki ile adından söz ettirdi. Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın yaptığı yoruma ters bakış attı. Subaşı'nın bu hareketi, Acun Ilıcalı'nın kızı ve sevgilisini aynı ortama sokmasına izin vermediği iddialarını güçlendirdi.‬ İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'ya gösterdiği tepki...

16.06.2020 18:11 - Son Güncelleme: 16.06.2020 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





