Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti: "Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz!"
Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Tüm Türkiye, 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile derin bir acıya büründü. Tek yürek olduğumuz bu zor günlerde ünlü isimler de depremzedelere destek için sefer oldu. 1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel, "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek duygularını dile getirdi. İşte Didem Uzel'in açıklaması...
21.02.2023 09:15 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:19
"ACI BİTMİYOR AMA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ!"
Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti... 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin üzerinden 15 gün geçti. Türkiye tek yürek oldu, birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla depremzedelerin yanına koşup destek verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.
24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde Adapazarı'nda yaşayıp ailesinden birçok kişiyi kaybeden oyuncu manken Didem Uzel ise, o acıyı yaşayan ve sonraki sürece tanıklık eden biri olarak, duygularını şöyle anlattı: