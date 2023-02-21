Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti: "Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz!"

"Acısı, sızısı, şoku, açtığı yaralar kapanmıyor bitmiyor. Unutulmuyor. Ama ne var ki hayatta kalanlar tutunmaya çalışıyor ve nefes alıp yaşamaya devam ediyor. Hatta dersler aldığımızı düşünüp kararlar bile alıyoruz ve sonra çoğunu unutuyoruz."