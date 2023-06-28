Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde denizde yakınlaşırken yakalandı. İlişkileri olduğu ortaya çıkan oyuncular aralarındaki o gerçekle şaşırttı. Öte yandan Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkileri devam ederken Saraçoğlu'nun Demir ile arkadaşlığı farklı şekilde yorumlanmıştı. Gündem olan iddiaların ardından çiftin ayrılığı da cabası olmuştu. Ancak Mert Yazıcıoğlu ayrılıklarının sebebinin 3. bir kişi olmadığını dile getirmişti. Genç oyuncu daha sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ise Cuma günü öpüşürken kameralara yansıdı. İşte detaylar...