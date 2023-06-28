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Haberler Magazin Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

6 gün önce öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı! Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında...

28.06.2023 09:58 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:58
Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde denizde yakınlaşırken yakalandı. İlişkileri olduğu ortaya çıkan oyuncular aralarındaki o gerçekle şaşırttı. Öte yandan Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkileri devam ederken Saraçoğlu'nun Demir ile arkadaşlığı farklı şekilde yorumlanmıştı. Gündem olan iddiaların ardından çiftin ayrılığı da cabası olmuştu. Ancak Mert Yazıcıoğlu ayrılıklarının sebebinin 3. bir kişi olmadığını dile getirmişti. Genç oyuncu daha sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ise Cuma günü öpüşürken kameralara yansıdı. İşte detaylar...

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Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde tatil yaparken kameralara yakalandı.

Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Menajerlik şirketi, sosyal medyada Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunacak nitelikte yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı.

Aldatma, 3. kişi derken meğer aralarında... Öpüşürken yakalanan Afra Saraçoğlu ile Mert Demir ilişkilerindeki o gerçekle şaşırttı!

Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

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