Birce Akalay’dan bikinili paylaşım! En doğal haliyle yayınlayıp tüm dikkatleri üzerine çekti! İbrahim Çelikkol ile anılıyordu...
Ünlü oyuncu Birce Akalay, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak İbrahim Çelikkol ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, haberleri net bir dille yalanladı. İbrahim Çelikkol ile yakın arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren Akalay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Tatile çıkan ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Akalay, art arda fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun doğal hali dikkat çekti. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...
27.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 27.06.2023 10:44
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Birce Akalay'ın adı son olarak İbrahim Çelikkol ile aşk dedikodularına karıştı.